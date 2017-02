Räuber kommen ins Schmugglerdorf

BGZ macht fit für Praktikum und Lehre

Simmerath. Marco und einige andere Jungs haben Schürzen angezogen und in der Lehrküche des BGZ Simmerath geschnitten und gebrutzelt. Das Ergebnis ihrer Arbeit schmeckt ihnen: Leckere Burger im knusprigen Brot. Die Zusammenarbeit in der Gruppe hat funktioniert. Marco und seine Kollegen durchlaufen derzeit eine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme im Bildungszentrum der Handwerkskammer Aachen. Dabei lernen junge Menschen, die bisher noch keine Ausbildung absolviert haben, verschiedene Berufsfelder kennen und werden intensiv auf das Arbeitsleben vorbereitet.Simmerath. An den Tagen vor dem Kochen hat Marco schon einige andere handfeste Tätigkeiten ausprobiert. Maler, Stuckateur, Fliesenleger, Estrichleger zum Beispiel. Die meisten Arbeiten haben ihm Spaß gemacht. Er kann sich deshalb vorstellen, Handwerker zu werden. Ein Praktikum in einem Fliesenlegerbetrieb, das würde er schon gerne machen. BvB – das verbinden Fußball-Fans mit Borussia in Schwarz und Gelb. Die Abkürzung steht in der Wirtschaft aber für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme. Sie richtet sich an junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren ohne Ausbildung. In den Werkstätten des BGZ Simmerath und des Bildungszentrums BGE Aachen lernen die Teilnehmer berufliche Grundfertigkeiten kennen. Im BGZ finden die Schulungen im Bau- sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe, in Aachen in den Berufsfeldern Metall, Maler, Sanitär-Heizung-Klima, Elektro und Bau statt. Wenn es gut läuft und das ist häufig der Fall, werden die jungen Frauen und Männer fit gemacht für ein Praktikum oder eine Ausbildung. Die QualiTecGmbH setzt die Maßnahme im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit um. Die Teilnehmer haben Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe und auf Erstattung von Fahrkosten durch die Agentur für Arbeit.Andreas sucht auch den Weg zu einem Betrieb. Er findet gut, dass im Rahmen der BvB Bewerbungstrainings gemacht werden. So lernen die Teilnehmer, wie sie ein Schreiben an eine Firma aufsetzen und wie sie in einem Vorstellungsgespräch überzeugen können. Weitere Infos gibt es bei der QualiTec GmbH der Handwerkskammer Aachen: Stefanie Horn, Tel. 0241 9674-212, E-Mail: stefanie.horn@qualitec-ac.de, und Eva Lohbusch, Tel. 02473 605-105, E-Mail: eva.lohbusch@qualitec-ac.de

