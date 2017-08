Vier Jahreszeiten im Eifeler Sommer

Am Freitag, 18. August, gibt es ab 20 Uhr ein Wiedersehen mit der Manfred Mann’s Earth Band bei Monschau Festival 2017: Manfred Lubowitz alias Manfred Mann hat Musikgeschichte geschrieben. Viele seiner Hits besitzen Klassiker-Status. Einen Querschnitt seines Könnens präsentiert Lubowitz mit der »Manfred Mann´s Earth Band« in Monschau.

Der britische Geiger Daniel Hope ist als virtuoser Solist auf den Bühnen der Welt zuhause. Er ist Träger des Europäischen Kulturpreises 2015, mehrfacher Gewinner des Klassik-ECHO und am Samstag, 19. August, um 20.30 Uhr zum Klassik-Auftakt von Monschau Festival 2017 auf der Open Air-Bühne der Monschauer Burg zu Gast. Dort wird der weltweit bekannte Violinist gemeinsam mit dem Orchester l’arte del mondo die »Vier Jahreszeiten« von Antonio Vivaldi zu Gehör bringen – einmal in der Originalfassung und nach der Pause »The Four Seasons Recomposed« von Max Richter. Für seine inzwischen mehr als 25 Aufnahmen erhielt Daniel Hope Auszeichnungen wie den Deutschen Schallplattenpreis, den französischen Diapason d’Or des Jahres, den Edison Classical Award, den belgischen Prix Caecilia, sechs ECHO-Klassik-Preise und zahlreiche Grammy-Nominierungen.

Patricia Kaas geht auf Welttournee und eine Station ist am Sonntag, 20. August, um 20.30 Uhr die Open Air-Bühne der Monschauer Burg. Der überragende französische Star der Neuzeit wird nicht nur ihre größten Hits wie Mon mec à moi, Mademoiselle chante le Blues, Il me dit que je suis belle, Entrez dans la lumière, oder Je voudrais la connâitre präsentieren.

Aufführung für Kinder

Verzaubert, verhext und verträumt auf Wolke sieben. Die Musikbühne Mannheim entführt Kinder und Erwachsene am Dienstag, 22. August, um 14 Uhr bei Monschau Festival 2017 mit einem Märchenmusical in die Welt von Rapunzel. Dieses Märchen wird in Zusammenarbeit mit der Städteregion Aachen und der freundlichen Unterstützung der Sparkasse Aachen präsentiert. Freuen darf man sich auf ein zauberhaftes Singspiel, mitreißende Tanz- und Musikeinlagen, ein turbulenter Mix aus Action, Situationskomik und gefühlvollen Szenen freuen.

Die Macher

Hinter der Monschau Festival gGmbH verbergen sich die Gesellschafter Georg Weiss, Dorit Schlieper, die Stadt Monschau und Helmut Lanio. Der Firmenchef des Medienhauses Weiss, Georg Weiss, ist ein großer Förderer von Monschau Festival. Das Gros der täglichen Arbeit verrichten die beiden Geschäftsführer, Dorit Schlieper und Helmut Lanio.

Sie sind für das Programm verantwortlich, das vor der einzigartigen Kulisse der Monschauer Burg aufgeführt wird. »Unser Projekt ist einzigartig«, sagt Dorit Schlieper, die zudem Vorsitzende des Fördervereins Monschau Klassik ist, nicht ohne Stolz. Denn die Festspiele werden mit viel Engagement und großem Einsatz vieler Helfer erst ermöglicht. Zudem werden die Veranstaltungen jedes Jahr von großzügigen Sponsoren unterstützt, die zum großen Teil seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner sind.

ECHO

Mit diesem großen Engagement und viel Enthusiasmus schaffen es die Verantwortlichen immer wieder, auch große Stars nach Monschau zu holen. »Das macht uns auch ein wenig stolz«, sagt Helmut Lanio und verweist darauf, dass Monschau zu einer festen Größe in der Festivalszene geworden ist. Und daher gelingt es den Verantwortlichen auch, Stars wie Patricia Kaas oder Daniel Hope zu verpflichten. Mit Hope ist Lanio und Schlieper in diesem Jahr ein ganz besonderer Coup gelungen, denn der Künstler erhält auch 2017 wieder den ECHO, einen der begehrtesten Musikpreise überhaupt. Zu erleben ist er am kommenden Samstag, 19. August.

Tickets

Für die Veranstaltungen sind Eintrittskarten bei der Hotline der Monschau Touristik unter 02472 / 804828 oder 02472 / 80480 und in allen Ticketshops der Region erhältlich.

@ Mehr dazu im Netz: www.monschau-festival.de