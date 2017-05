Was ist denn da mit der Jugendfeuerwehr los?

Diese Aktion dient der Mitgliederwerbung der Jugendfeuerwehr Konzen. Die Jugendfeuerwehr Konzen besteht seit 1976 und feierte im letzten Jahr ist 40-jähriges Jubiläum.

In den letzten Jahren waren die Mitgliederzahlen recht stabil, doch in diesem Jahr werden gleich sechs junge Erwachsene in den aktiven Dienst der Feuerwehr überstellt. Damit ergibt sich zwar auf der einen Seite das freudige Wachsen der Löschgruppen, doch leider wird so die Jugendfeuerwehr sehr stark gemindert. Wie wichtig die Arbeit der Jugendfeuerwehr ist beweist die Löschgruppe Konzen: 36 von 38 Aktivensind aus den eigenen Reihen der Jugendfeuerwehr in die Karriere des Feuerwehrmann gestartet.

Interessierte Kinder und Jugendliche die im Alter von 10 bis 17 Jahren sind, können sich gerne auf der Internetseite www.feuerwehr-konzen.de über die nächsten Übungstermine erkundigen und einfach bei einem Übungsabend vorbei schauen. Die beiden Jugendfeuerwehrwarte Daniel Garre und Marcel Braun freuen sich über persönliche Kontaktaufnahme.

Zudem findet am Sonntag, 14. Mai, um 14 Uhr auf der Konzener Kleinkirmes eine »Mitmach-Übung« statt. Die Jugendfeuerwehr widmet sich übrigens nicht nur technischen Übungen - auch Schwimmen, Gruppenarbeit oder Ausflüge werden angeboten.