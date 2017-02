Zwei Eifeler im Karnevals-Verband

Wilde Weiber auch am Tag danach

Mützenich. Die Tradition mit vielen vollverkleideten Damen ist fast gänzlich verschwunden aus dem Eifeler Veranstaltungsreigen zu Karneval. Nicht so beim Möhneball in Mützenich.Mützenich. In den letzten Jahren nahmen stets noch mehrere Dutzend Damen jeden Alters für einige Stunden die Tortur einer Vollverkleidung auf sich, und Gerüchten zufolge wird das auch am 24. Februar der Fall sein. Mädels und Frauen jeden Alters und aus allen Orten sind herzlich eingeladen, diesen Spaß mitzumachen. Anmelden muss man sich dafür nicht, sondern einfach in der Klamottenkiste wühlen und vorbeikommen. Erst um Mitternacht wird dann das Rätsel aufgelöst, mit wem man fröhlich getanzt, getrunken und gelacht hat.Einlass im Schützenhaus ist ab 20.30 Uhr, los geht es ab 21 Uhr, und wie immer sorgt die Kapelle „Melano" für die richtige Musik. Vollverkleidete Möhnen haben freien Eintritt, sechs Euro kostet's für nicht vollverkleidete Damen und alle Herren. Die Möhnen nehmen dazu an einer Verlosung teil, die gleich nach der feierlichen Demaskierung gegen Mitternacht auf dem Programm steht. Auch die jüngste und die älteste Möhne werden dabei besonders ausgezeichnet.Ausrichter ist der Musikverein »Eintracht« Mützenich, der sich auch wieder über den Besuch der befreundeten »Harmonie« aus Kalterherberg freut.

