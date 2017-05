Ein Fest für Genießer

Was in anderen Metropolen längst zum Stadtbild zählt, ist in Deutschland noch relativ unbekannt. »Streetfood« heißt der Trend, bei dem kleine, immer frisch zubereitete Portionen mit ungewöhnlichen Zutaten an hungrige Gäste verkauft werden. »Nicht die Masse, sondern Qualität und Frische sind wichtig«, unterstreicht Organisator Manfred Beaumart. Knapp 30 Foodtrucks und Garküchen hat er im Boot. Oberstes Gebot ist stets: »Den Kunden hochwertiges Essen auf der Straße anzubieten«, so Beaumart.

Die kulinarischen Anbieter locken mit Highlights aus Europa, Afrika, Südostasien, Südamerika und dem Orient, es ist für Jeden etwas dabei. Auch Vegetarier und Veganer kommen auf ihre Kosten.

Vielfalt

Rund um das Rathaus in Roetgen und auf dem angrenzenden Wervicq-Platz werden sich die Wagen und Stände drei Tage lang einrichten. Der bekannte Insektenkoch Frank Ochmann zählt zu den bekanntesten Gastronomen beim »Street Food Festival«. Es gibt aber auch gigantische Burger, Lachsdöner oder die klassische Currywurst. »Frozen Joghurt« lockt Schleckermäuler ebenso an wie »FUDGEme«, ein süßer Traum aus England. Aber auch Flammkuchen oder »Poffertjes«, italienischer Käse, ungarische Langos oder Leckereien aus der bergischen Feldküche werden angeboten.

Mitten drin der »Lennet Tankwagen«, der mit Aachener Bier den Durst der Gäste stillt.

Beim »Street Food Festival« in Roetgen - dem ersten seiner Art in der Eifel - gibt es aber nicht nur Gaumenschmaus, sondern auch ordentlich was auf die Ohren.

Freitags sind die Country-Europameister »Poppyfield« zu Gast, die von 18 bis 21 Uhr traditionell und modern ihr Genre vorstellen.

Samstags spielen »LostinMusicX« live auf: Von rolling Stones bis Guns´N´Roses, von AC/DC bis Metallica rockt die wilde Horde aus Aachen von 18 bis 21 Uhr.

Silke und Alex Monfeld lassen sonntags von 16 bis 19 Uhr Schlager und Oldies aufleben, beeindrucken aber auch mit aktuellen Top50-Songs.

Und ganz nebenbei macht die »Hotrod Citytour« zeitgleich in Roetgen Station. 30-minütige Rundfahrten in den historischen Wagen durch das »Tor zur Eifel« können vor Ort gebucht werden.

Das »Street Food Festival« ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Freitag, 5. Mai, 14 bis 22 Uhr; Samstag, 6. Mai, 11 bis 22 Uhr; Sonntag, 7. Mai, 11 bis 20 Uhr

Weitere Infos zum Straßenfestival in Roetgen und der ganzen Tour des Kulinarik-Trosses gibt es im Internet unter www.streetfoodfestival.de