Evangelische Kirche Roetgen: Sanierung kostete 300.000 Euro

Vorfahrt missachtet - Drei Kinder leicht verletzt

Stadt Trier. Bei einem Verkehrsunfall mit zwei PKW in der Luxemburger Straße in Trier wurden laut Polizeiauskunft am Samstag drei Kinder leicht verletzt. Ein Autofahrer, der aus Richtung Euren kam war auf der Luxemburger Straße mit einem anderen Fahrzeug, das aus Richtung Konrad-Adenauer-Brücke kam kollidiert. In einem der Autos saßen drei Kinder, die mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurden. An beiden Autos entstand Totalschaden. Unfallursache war laut Polizei vermutlich die Missachtung einer roten Ampel. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Trier, zwei Rettungswagen der Berufsfeuerwehr und der Notarzt des DRK Ehrang. Foto: Agentur Siko