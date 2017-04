Glasfaser wird vor die Haustüre gelegt

WTV-Trampolinturner gut vertreten auf dem Siegerpodest

Wittlich. Am Wochenende traten Mädchen und Jungen in der Trampolin-Meisterschaft des Turnverbandes Mittelrhein an, um den Meister in ihrer jeweiligen Altersklasse zu ermitteln. Die Trampolinturner vom Wittlicher Turnverein (WTV) stellten ihr Können unter Beweis und nahmen zwei Gold-, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen mit nach Hause. Bei den Mädchen (M5) belegte Vanessa Munzel den ersten Platz und erhielt somit Gold für ihre Leistung im Wettkampf. Ebenfalls mit ihrem turnerischen Können überzeugte Kristin Schmidt, die den dritten Platz für sich verzeichnete und Bronze mit nach Hause holte. Katharina Trossen landete knapp dahinter auf dem vierten Platz. Nastasja Lames zeigte in der Klasse der M6 eine saubere Finalkür und erhielt dafür ebenfalls die Goldmedaille. Bei den Jungen stach Lars Siegert mit seiner Leistung heraus. Er sicherte sich die Silbermedaille hinter seinem Konkurrenten Leon Vollrath aus Bad Kreuznach. Marius Pesch wurde dritter.

