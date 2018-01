Lisa will ins »Biggest Loser«-Camp

Roetgen. »Es ist traurig, dass ich mit 22 Jahren 116 Kilo wiege – einfach doppelt so viel, wie fast alle meine Freundinnen.« Lisa aus Roetgen versucht in das »The Biggest Loser«-Camp zu kommen – in der Auftaktshow am Sonntag, 4. Februar, um 20:15 Uhr in SAT.1.