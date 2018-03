Sparkasse Aachen bekennt sich zur Eifel

Roetgen. Kreditinstitut startet Neubau in Roetgen: Geschäftsstelle wird verlegt und beherbergt künftig auch die Gebietsdirektion. Roetgen (Fö). Auf den ersten Blick mag man es kaum glauben, dass auf dem recht schmalen Grundstück zwischen Post und Eisdiele ein neuer Gebäudekomplex der Sparkasse Aachen entstehen soll. Immerhin umfasst das Wohn- und Geschäftshaus eine Nutzfläche von 1.200 Quadratmetern. »Mit diesem Bau, dem Standort in Simmerath und der Planung in Imgenbroich bekennen wir uns eindeutig zur Eifel«, erklärt der Vorstandsvorsitzende Norbert Laufs.»Wir bauen nicht nur eine neue Geschäftsstelle für Roetgen, auch die Gebietsdirektion für den Aachener Süden samt Nordeifel unter Führung von Andreas Kreitz wird im Sommer 2019 hierhin umziehen«, erläutert Norbert Laufs, seit Jahresbeginn Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Aachen. »Eine Erweiterung am aktuellen Standort auf der Hauptstraße war nicht möglich«, stellt er zugleich klar.»In modernen und großzügigen Räumlichkeiten können wir unsere Kunden individuell und fachkundig in allen Geldangelegenheiten beraten«, freut sich Geschäftsstellenleiter Manfred Dunkel bereits auf den Umzug. Die Beratungszimmer schaffen gemeinsam mit dem großzügig gestalteten Service-Bereich eine angenehme Atmosphäre.Zudem wird Platz geschaffen, um auf etwa 730 Quadratmetern Fachabteilungen der Sparkasse anzusiedeln. Die Experten, die aktuell in Monschau und Brand sitzen, werden dann Büroräume in Roetgen beziehen. »Unser Service, die Kunden vor Ort zu besuchen, wird dadurch natürlich nicht beeinträchtigt«, stellt Gebietsdirektor Andreas Kreitz klar.Während der Baumaßnahme läuft der Betrieb in der aktuellen Geschäftsstelle, von wo aus die Sparkassen-Mitarbeiter ihre Kunden bereits seit 1978 betreuen, normal weiter. »Die Kunden werden in keinster Weise beeinträchtigt.«Die Roetgener müssen aber auch künftig nicht auf den Service im Ortszentrum verzichten. Eine »SB-Filiale« bleibt im bekannten, grünen Gebäude erhalten - das heißt man kann Geld abheben, Kontoauszüge ziehen u.ä.Bürgermeister Jorma Klauss bedauerte den Wegzug aus dem Ortskern, begrüßte aber zugleich die Investition und das Bekenntnis zum Standort Roetgen.30 Mitarbeiter werden ab Sommer 2019 in Roetgen tätig sein - 4000 Kunden alleine aus dem Gemeindegebiet werden von dort aus betreut.Übrigens: Auch außerhalb der Geschäftszeiten wird das neue Gebäude belebt sein. Im Dachgeschoss entsteht eine 90 Quadratmeter große Mietwohnung.Info»Wir investieren gezielt in unser großes Geschäftsstellennetz«, so Norbert Laufs. 2015 erst habe man einen kundenorientierten Neubau in Simmerath bezogen. Nun folge der Invest in Roetgen und im nächsten Jahr soll im Imgenbroicher Gewerbegebiet eine neue Geschäftsstelle für die Orte Konzen, Imgenbroich und Mützenich entstehen. Wir werden auch künftig unsere Kunden vor Ort besuchen und beraten«, erklärt Andreas Kreitz. Die Sparkasse Aachen ist mit 88 Filialen und 230 Geldautomaten für ihre Kunden da.www.sparkasse-aachen.deKreditinstitut startet Neubau in Roetgen: Geschäftsstelle wird verlegt und beherbergt künftig auch die Gebietsdirektion. Roetgen (Fö). Auf den ersten Blick mag man es kaum glauben, dass auf dem recht schmalen Grundstück zwischen Post und…

weiterlesen