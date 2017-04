200 Kinder ganztags betreut

Simmerath. Die Zahl der Schüler in den drei Offenen Ganztagsschulen (OGS) in der Gemeinde Simmerath steigt stetig. Das wurde bei der Mitgliederversammlung des Trägervereins »Offene Ganztagsschule in der Gemeinde Simmerath e.V.« deutlich.Simmerath. So werden in Steckenborn derzeit 51 Schüler in der OGS betreut und 16 weitere Kinder in der Mittagbetreuung. In Simmerath sind es 53 Kinder, die die OGS nutzen, 44 bleiben bis mittags. In der Kalltalschule Lammersdorf werden derzeit 95 Kinder bis nachmittags betreut, 16 weitere bleiben bis mittags.Neben der Hausaufgabenbetreuung, die derzeit insgesamt rund 200 Schüler in Anspruch nehmen, werden auch Sport, Tanz, Musik, kreative Bastelarbeiten und vieles mehr angeboten, berichteten die Schulleiterinnen Sandra Arnolds (Kalltalschule Lammersdorf), Heike Bittner (GGS Steckenborn) und Bettina Fricke (KGS Simmerath). Für dieses abwechslungsreiche Programm ist man auf der Suche nach interessierten Kursleitern. Auch kann der Bundesfreiwilligendienst dort gerne geleistet werden. Entsprechende Bewerbungen nimmt der Trägerverein OGS entgegen.Über die steigenden Schülerzahlen freute sich auch Simmeraths Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns. Das liege sicherlich an der beruflichen Tätigkeit der Eltern und dem damit verbundenen Bedarf, aber auch an der hervorragenden Arbeit, die die Mitarbeiter der OGS vor Ort tagtäglich leisteten. Das ehrenamtliche Engagement vom Vorsitzenden des Trägervereins, Stephan Weber, und dem weiteren Vorstand lobte Hermanns ebenfalls ausdrücklich.SommerferienDie Ferienfreizeit der OGS ist aus den Ferienplänen vieler Kinder mittlerweile nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr findet sie in der dritten und vierten Sommerferienwoche in Strauch statt. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren, Anmeldungen nehmen Elke Förster (Tel. 02473 / 9271142, ogs-simmerath@web.de) oder Christine Lenzen (Tel. 02473 / 607-139, clenzen@gemeinde.simmerath.de) noch bis zum 7. Juni entgegen.Die Zahl der Schüler in den drei Offenen Ganztagsschulen (OGS) in der Gemeinde Simmerath steigt stetig. Das wurde bei der Mitgliederversammlung des Trägervereins »Offene Ganztagsschule in der Gemeinde Simmerath e.V.« deutlich.Simmerath. So…

weiterlesen