Babyboom in der Eifelklinik hält an

»Mon Canto« in der Aukirche

Monschau. Beim Chorkonzert in der Monschauer Altstadt geben sich acht Chöre die Klinke in die Hand. Für die Premiere des »MonCanto« am Samstag, 24. Februar, in der Monschauer Aukirche wurden acht Chöre aus dem Monschauer Land, aber auch aus Elsenborn und Raeren gewonnen.

