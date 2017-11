Die Besten der Besten am Kochtopf

Suche nach entflogenem Sakerfalken

Mechernich. Hans Theo Krüger, wohnhaft in Satzvey nahe der Schavener Heide, machte am Sonntag, 5. November, eine ungewöhnliche Entdeckung: "Auf dem First unseres Hausdachs ein etwas mehr als bussardgroßer Greifvogel aufhielt. Bei näherem Hinsehen zeigte sich bald, dass der Greif an einem Fuß einen ledernen Riemen und ein Glöckchen trug. Damit war klar, dass es sich um einen in der Falknerei gehaltenen Vogel handelte, der entflogen sein musste."