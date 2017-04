Die »Tenne« feiert Geburtstag

Reichlich gefeiert wurde in den letzten zwei Jahrzehnten in Eicherscheids Vereinshalle »Tenne«. Die vielfach genutzte »gute Stube« in der Gemeinde Simmerath feiert nun sich selbst - wird sie doch 20 Jahre alt.

Eicherscheid (Fö). »Erst feste arbeiten, dann Feste feiern« - mit diesem Slogan sorgte eine ganze Dorfbevölkerung unter Federführung des heutigen Geschäftsführers Wilfried Huppertz dafür, dass man eine dauerhafte Feierstätte bekommt. Am Freitag, 21. April, zeigt Hobbyfilmer und Dorfchronist Winfried Löhrer einen 80-minütigen Film über den Bau der Tenne in den Jahren 1996 und 1997. Der Eintritt in die Tenne, wo ab 19 Uhr in Erinnerungen geschwelgt werden kann, ist frei - Getränke gibt es zum Preis wie zu Bauzeiten.

Cat Ballou

Alle Feierfreudigen können sich schon jetzt auf Samstag, 17. Juni, freuen: Dann heißt es »Eecher Naat op Kölsche Art« mit den bekannten Kölschen Bands »Cat Ballou« und den »Domstürmern« sowie der Eicherscheider Showtanzgruppe »Baccaras« und DJ Walter Offermann. Eintrittskarten gibt es ab Gründonnerstag im Nahkauf in Eicherscheid sowie in der Sparkassen-Geschäftsstelle in Simmerath.

Freiwillige Feuerwehr, Sportverein »Germania«, Trommler und Pfeifer sowie Musikverein »Eifelklänge« sind zu je einem Viertel an der Tenne beteiligt - seit sie 1997 eingeweiht wurde. Zu illustrer Runde werden dann alle Vereinsmitglieder und am Bau Beteiligten am Freitag, 30. Juni, geladen - womit der Festreigen endet.

www.tenne-eicherscheid.de