Feuerwehrhaus auf dem Dorfplatz

Rollesbroich. In der seit Monaten geführten Diskussion um den Standort des neuen Feuerwehrgerätehauses in Rollesbroich sind nun Fortschritte erzielt worden. Auf einer Info-Veranstaltung im Rahmen der Reihe »Bürgermeister vor Ort« brachte Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns die Dorfbevölkerung auf den neuesten Stand. Danach haben sich nun Feuerwehr und Ortskartell dafür ausgesprochen, das neue Feuerwehrhaus auf dem Dorfplatz am Konertzweg zu errichten und die angedachte große Lösung mit einem dazugehörenden »Dorfhaus« aus finanziellen Gründen zu verwerfen.Rollesbroich (ho). Hermanns hob hervor, dass die Feuerwehr möglichst einen Standort an der Dürener Straße haben wollte. Im Sommer letzten Jahres waren die Planungen für das neue Domizil der Löschgruppe Rollesbroich direkt neben der Kirche bereits so gut wie abgeschlossen, als aus dem Ort heraus plötzlich eine ernst zunehmende Standort-Alternative auf dem Dorfplatz am Konertzweg ins Gespräch gebracht wurde. Bürgermeister Hermanns legte daraufhin das Projekt, für das die Gemeinde bis dahin immerhin stolze 14.500 Euro Planungskosten investiert hatte, zunächst einmal auf Eis, um das Ergebnis der Meinungsfindung in Rollesbroich abzuwarten.Es folgten Gespräche mit Feuerwehr und Vertretern der anderen Rollesbroicher Vereine, wobei fünf mögliche Varianten für das neue Feuerwehrgerätehaus zur Diskussion standen. Löschgruppenführer Achim Breuer und Markus Henn vom Ortskartell erklärten, dass man nach zahlreichen Gesprächen den Neubau des Feuerwehrhauses auf dem Dorfplatz favorisiere. Dabei sei zudem ein kleines Nebengebäude (Garage) zur Lagerung von Vereinsmaterial geplant. Das ehemals ins Auge gefasste »Dorfhaus« sei auf jeden Fall aus finanziellen Gründen vom Tisch. Bürgermeister Hermanns erklärte anschließend: »Bei der heutigen Veranstaltung handelt es sich um eine Vorabinformation. Wir Rollesbroicher sollten in dieser Sache alle an einem Strang ziehen«.Allerdings, so Hermanns, müsse man im Hinblick auf das weitere Vorgehen des nötigen Bebauungsplanänderungsbeschlusses »langsam in die Pötte kommen«, damit spätestens im Frühjahr 2018 mit dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses begonnen werden könne.In der seit Monaten geführten Diskussion um den Standort des neuen Feuerwehrgerätehauses in Rollesbroich sind nun Fortschritte erzielt worden. Auf einer Info-Veranstaltung im Rahmen der Reihe »Bürgermeister vor Ort« brachte Bürgermeister…

