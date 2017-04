Gemeindebücherei will Demenzkranke »Nicht vergessen«

Motorradfahrer schwer verletzt

Greimerath. Zu einem Motorradunfall kam es am Sonntag gegen 16 Uhr auf der L 142 von Greimerath Richtung Weiskirchen. Ein 18-jähriger Biker befuhr die L 142 von Weiskirchen in Richtung Zerf. In einer Rechtskurve unterschätzte der Motorradfahrer vermutlich seine Geschwindigkeit. Durch ein Bremsmanöver verlor er die Kontrolle über seine Bike und stürzte in die angrenzende Böschung. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Während der Rettungs und Bergungsarbeiten blieb die L 142 voll gesperrt. Der Rettungshubschrauber Air Rescue 3 brachte ihn in ein Krankenhaus. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Saarburg sowie das DRK aus Zerf. Foto: Agentur Siko