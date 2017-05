Im Tiefenbachtal kann wieder gezeltet werden

Wanderträume unter dem himmlischen Sternenzelt

Schmidt. Der Trend „zurück zur Natur" ist ungebrochen. Vor allem das Wandern hat seit geraumer Zeit Hochkonjunktur und lockt auch junge Leute auf die Premiumwege der Republik. Das ganz besondere Erlebnis wird gesucht. Und da ist eine Form des Wanderns sehr beliebt, die auch als Trekking bezeichnet wird. Wenn man Wikipedia zu diesem Begriff bemüht, erhält man folgende Definition: Trekking (von englisch trek, anstrengender Marsch) ist eine verbreitete Bezeichnung für mehrtägige Wanderungen unter Verzicht auf feste Unterkünfte und mit Zelt, teilweise abseits von Infrastruktur wie Straßen oder Wegen.Schmidt/Eifel (Fö). Diesem Trend trägt nun auch das Wanderland Eifel Rechnung. Der Naturpark Nordeifel macht es möglich und fördert das Wandern mit Rucksack und Zelten mitten in der Natur auf eigene Faust mit einem speziellen Angebot. Zum ersten Mal in ganz Nordrhein-Westfalen ist dieses besondere Natur-Erleben im Naturpark Hohes Venn-Eifel möglich - dank der Einrichtung von abgeschiedenen Naturlagerplätzen. Drei dieser Plätze befinden sich dabei im Schleidener Stadtgebiet.„Wer schon einmal auf Trekkingtour war, kennt die damit verbundene Unabhängigkeit und Nähe zur Natur", so der Naturpark Nordeifel zur Motivation, diese Plätze einzurichten. Seit April ist es möglich, ganz legal das Zelt mitten in der Natur aufzuschlagen. Offiziell vorgestellt wird das Angebot Anfang Mai. Doch der Naturpark Nordeifel erlaubte „Wir für Sie" schon jetzt einen Blick auf dieses ungewöhnliche Angebot.Jeder Naturlagerplatz ist mit einer Komposttoilette ausgestattet undbietet auf einer Zeltplattform Platz für bis zu zwei Zelte. Diese Standorte sind aus Holz hergestellt und liegen etwas erhöht, um Feuchte und Kälte des Bodens etwas fernzuhalten. Spezielle Ösen an den Seiten ermöglichen das problemlose Festzurren der Zeltleinen. Beachten sollte man auch, dass es auf den Lagerplätzen keinen Wasseranschluss gibt. Man sollte es daher in ausreichender Menge mitführen. Alle Standorte sind nur zu Fuß über Wanderwege erreichbar, man ist auf sich selbst gestellt, und auch die Verpflegung muss selbst mitgebracht werden. Das sind dann die Zutaten, die eine Trekkingtour ausmachen und zu einem besonderen Erlebnis werden lassen.Was erwartet den Trekker?Ausgedehnte Wälder, herrliche Blicke über eine wunderschönen Mittelgebirgslandschaft, einsame Abende in der Natur und eine hervorragende Wanderinfrastruktur. Ob eine lange Trekkingtour am Wochenende oder nur eine kurze Wanderung nach Feierabend mit Übernachtung im Freien: Jeder Naturlagerplatz ist gut an den „schönsten Wanderweg Deutschlands", den Eifelsteig, angebunden und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung einer unvergesslichen Trekkingtour.Wer sich noch eingehender informieren will, der schaut am besten auf der sehr gut gemachten Internetseite vorbei.@ Internetwww.trekking-eifel.deSo funktioniert esFür zehn Euro pro Zelt und Nacht können Interessenten auf der Internetseite www.trekking-eifel.de den gewünschten Naturlagerplatz aussuchen und buchen. Die Auswahl dürfte dabei nicht schwer fallen. Insgesamt gibt es zurzeit vier derartige Plätze, die mit Fotos und Text detailliert auf der Internetseite vorgestellt werden. Mit der Buchungsbestätigung erhält der Wanderer die GPS-Koordinaten und eine genaue Wegbeschreibung zu den Standorten. Dann muss nur noch der Rucksack gepackt werden und es kann auch schon losgehen. Tipps für Ausrüstung, Tourenvorschläge und die Benutzerordnung befinden sich auf der Internetseite. Bei Fragen hilft aber auch gerne die Nordeifel Tourismus GmbH unter Tel. 02441/994570 weiter.

