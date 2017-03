Kostenloses WLAN

Perfektes Wochenende bei Monschau Festival

Monschau. Das erste Wochenende auf der Monschauer Burg ist perfekt. Und da kann Monschau Festival 2017 von Freitag, 18. August, bis Sonntag, 20. August, mit Manfred Mann, Patricia Kaas und Daniel Hope gleich drei Künstler von Weltruf präsentieren. Das tolle Programm beschert den Organisatoren eine sehr hohe Kartenachfrage. Daher bereits an dieser Stelle ein Tipp: Wer einen dieser Künstler live vor der einzigartigen Kulisse der Monschauer Burg sehen möchte, sollte sich schnell ein Ticket sichern.Monschau. Am Freitag, 18. August, gibt es ab 20.30 Uhr ein Wiedersehen mit der Manfred Mann’s Earth Band bei Monschau Festival 2017: Manfred Lubowitz alias Manfred Mann hat Musikgeschichte geschrieben. Viele seiner Hits wie Mighty Quinn, My Name Is Jack, Raggamuffin Man, Blinded by the Light oder Davy´s on the Road again besitzen Klassiker-Status. Einen Querschnitt seines Könnens präsentiert Lubowitz mit der »Manfred Mann´s Earth Band« in Monschau.Der britische Geiger Daniel Hope ist als virtuoser Solist auf den Bühnen der Welt zuhause. Er ist Träger des Europäischen Kulturpreises 2015, mehrfacher Gewinner des Klassik-ECHO und am Samstag, 19. August, um 20.30 Uhr zum Klassik-Auftakt von Monschau Festival 2017 auf der Open Air-Bühne der Monschauer Burg zu Gast. Dort wird der weltweit bekannte Violinist gemeinsam mit dem Orchester l’arte del mondo die »Vier Jahreszeiten« von Antonio Vivaldi zu Gehör bringen – einmal in der Originalfassung und nach der Pause »The Four Seasons Recomposed« von Max Richter.Patricia Kaas geht auf Welttournee und eine Station ist am Sonntag, 20. August, um 20.30 Uhr die Open Air-Bühne der Monschauer Burg. Der überragende französische Star der Neuzeit wird nicht nur ihre größten Hits wie Mon mec à moi, Mademoiselle chante le Blues, Il me dit que je suis belle, Entrez dans la lumière, oder Je voudrais la connâitre präsentieren. Zum Programm gehören ebenso die eindrucksvollen, vielschichtigen Lieder ihrer aktuellen CD. 175 Shows rund um den Globus enthält der ambitionierte Tourneeplan, darunter am 20. August eben auch Monschau Festival 2017.Für die Auftritte dieser großen Stars sind die Eintrittskarten bei der Hotline der Monschau Touristik unter 0 24 72 / 80 48 28 oder 0 24 72 / 80 48 0 und in allen Ticketshops der Region erhältlich@ Mehr dazu im Netz:www.monschau-festival.deDas erste Wochenende auf der Monschauer Burg ist perfekt. Und da kann Monschau Festival 2017 von Freitag, 18. August, bis Sonntag, 20. August, mit Manfred Mann, Patricia Kaas und Daniel Hope gleich drei Künstler von Weltruf präsentieren. Das tolle…

