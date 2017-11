Neue Biografie von Dr. Bhate

90 Jahre Germania

Eicherscheid. Der SV Germania Eicherscheid feiert neun Jahrzehnte erfolgreiche Vereinsgeschichte. Eicherscheid. Mit über 800 Mitgliedern ist der SV Germania der größte Verein in Eicherscheid.90 Jahre Germania sind geprägt von Gemeinsamkeit, Zusammenarbeit, Freude und Entspannung sowie Erfolg, aber auch manchmal Enttäuschung. Ein Sportverein steht immer im Wettbewerb und muss sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Die größten Herausforderungen in der Geschichte der Germania waren der Bau des Rasenplatzes und des Sportheims, die Beteiligung am Neubau der Tenne sowie der Bau des Kunstrasenplatzes. Die Germania kann heute auf eine in der Region fast einzigartige Infrastruktur zurückgreifen. Aber auch sportlich ist der Verein gut aufgestellt. Fußball, Laufen, Turnen, Radfahren, Tanzen, Seifenkisten, Kinderturnen und Skifahren kann man bei der Germania. Der Sportverein Germania Eicherscheid 1927 e.V. feiert sein 90-jähriges Bestehen am Sonntag, 26. November, ab 10 Uhr mit einem Brunch in der Tenne in Eicherscheid. Die Kosten für den Brunch betragen 7 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder von 6 bis 16 Jahren. Wer »nur« auf eine Cola oder Bier vorbeikommen möchte, ist ab 11.30 Uhr willkommen. www.germania-eicherscheid.deDer SV Germania Eicherscheid feiert neun Jahrzehnte erfolgreiche Vereinsgeschichte. Eicherscheid. Mit über 800 Mitgliedern ist der SV Germania der größte Verein in Eicherscheid.90 Jahre Germania sind geprägt von Gemeinsamkeit,…

weiterlesen