Norma will nach Lammersdorf

Gerüchte über eine Nutzungsänderung des Otto-Junker-Platz kursierten schon einige Zeit im Ort. Jetzt informierte die Gemeindeverwaltung zunächst einmal die Vertreter des Ortskartells und der Ortsvereine über die geplante Discounteransiedlung. Wie Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns in diesem Gespräch, an dem auch die örtlichen Ratsvertreter teilnahmen, mitteilte, sollte hierbei auch die Stimmungslage der örtlichen Vereinsverantwortlichen und politischen Vertreter zu einer solch möglichen Ansiedlung sondiert werden. Hauptbetroffene dabei sind im Übrigen die Karnevalsfreunde Lammersdorf, deren bisheriger Zeltplatz verloren gehen würde.

Nach konstruktiven Gesprächen der Gemeindeverwaltung mit der Firma Junker zeichnet sich hier allerdings eine Lösung ab. Als Alternative käme hiernach die Parkfläche vor der früheren Werkskantine der Firma in Betracht. Dort wäre dann auch im Gegensatz zum jetzigen Zeltstandort der Abstand zur Wohnbebauung größer. Damit würde man zudem im Hinblick auf das neue Baugebiet direkt gegenüber dem Otto-Junker-Platz einer Verschärfung der Lärmbelästigung entgegen wirken - schließlich sollen dort 90 Wohneinheiten entstehen. Voraussetzung für die Umsetzung der Planung ist aber zunächst die erforderliche Änderung des Bebauungsplanes. Dafür wird ein Zeitfenster von einem Jahr genannt.

Wie Bürgermeister Hermanns erläuterte, wurde in der Vergangenheit in der Bevölkerung häufig über die Einkaufsmöglichkeiten in Lammersdorf geklagt. Im Raum steht nun ein Norma-Markt mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern. Zum Markt gehört ein Parkplatz mit rund 70 Parkplätzen.

Bei dem Informationsgespräch im Simmerather Rathaus habe es laut Bürgermeister Hermanns bei den Beteiligten Einvernehmen darüber gegeben, dass durch die Ansiedlung des Discounters das Einkaufsangebot im Ort wesentlich verbessert werde. Auch Lammersdorfs Ortsvorsteher Franz-Josef Hammelstein schloss sich dieser Aussage vorbehaltlos an.

Zusammen mit der geplanten Norma-Ansiedlung soll es auch eine Nutzungsbegrenzung durch Parkscheiben auf dem öffentlichen Parkplatz an der Kirche erfolgen, damit die dortigen Stellflächen nicht ganztätig durch abgestellte Pendlerfahrzeuge blockiert werden. Zum qualitativen Angebot des interessierten Discounters, der in den Vorgesprächen mitgeteilt hatte, dass man im Rahmen einer neuen Strategie eine inhaltliche Aufwertung der Märkte anstrebe, wollen sich Lammersdorfer Rats- und Vereinsvertreter sowie Bürgermeister Hermanns mit eigenen Augen überzeugen.

Man wird einen Markt der neuen Norma-Generation vor Ort besichtigen.

Lammersdorf soll zudem im Zusammenhang mit der neuen Planung eine weitere Aufwertung bei der Verkehrsregelung erhalten. Wie Hermanns mitteilte, nehmen die Überlegungen im Einmündungsbereich Kirchstraße/Im Pohl einen Kreisverkehr anzulegen, der auch das Neubaugebiet Hasselfuhr erschließt, konkrete Formen an.

Natürlich soll auch die Bevölkerung in den Neugestaltungs-Prozess auf dem Lammersdorfer Dorfplatz eingebunden werden und letztlich dann darüber entscheiden, ob es zur Ansiedlung des Discounters in zentraler Ortslage kommt. Bürgermeister Hermanns kündigte an, dass er Mitte September zu einer Bürgerversammlung einladen werde, um über den aktuellen Stand des Vorhabens zu berichten und fasste zur Sache zusammen: »Die Ansiedlung eines Discounters sehe ich als Chance für eine seit Jahren gewünschte Verbesserung der Einkaufssituation in Lammersdorf. Letztlich entscheiden aber die Lammersdorfer darüber, ob der Norma-Markt kommt«. (HO)