Wer wird Prinz Karneval?

Für Eingeweihte ist es kein Geheimnis, wer in dieser Session neuer Narrenherrscher bei den Karnevalsfreunden in Lammerdorf wird. Proklamiert wird die neue Tollität, die in Simmerath wohnt und als Mitglied der Laimischter Karnevalisten ein weißes Gardejacket trägt, am Samstag, 14. Januar, ab 20 Uhr im Festzelt auf dem Otto-Junker-Platz.

Lammersdorf. Zu ihrer Prinzenproklamation haben die sogenannten Bessemsbenger ein gutes Programm mit Spitzenkräften aus dem rheinischen Karneval im Angebot. Das wären zunächst einmal die »Jungen Trompeter« in Person der Gebrüder Markus und Peter Rey, die vom Karnevals- bis zum Rockklassiker alles im Repertoire haben, was die Besucher im Zelt ohne Aufforderung auf die Beine bringt. Ein weiterer Hochkaräter ist Oli Materlik, besser bekannt als »Oli der Köbes« - ein Büttenredner der absoluten Spitzenklasse. Dies ist sicherlich auch Christian Pape, der in der Bütt stets den Spagat zwischen modernem Standup und klassischem Karneval schafft. Für einen tollen Bigband-Sound werden am Abend der Proklamation schließlich die »Original-Eschweiler« sorgen, deren Wiege eindeutig in der fünften Jahreszeit liegt.

Mit ihren drei Tanzmariechen haben die Karnevalsfreunde auf der Proklamation zudem ein Alleinstellungsmerkmal, das sich qualitativ dem übrigen Programm anpasst. Dazu zählt sicher auch die hauseigene Showtanzgruppe »Dancefire«, die sich nicht nur im Ort großer Beliebtheit erfreut. Man darf also auf die Sitzung nebst dem neuen Prinzen, zu dessen Inthronisierung sich viele Gäste aus Simmerath angesagt haben, gespannt sein.

