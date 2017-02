»Wir sind musikalische Eifel-Botschafter«

2011 wurde das »Projektorchester Eifel« gegründet, um im Jahr drauf auf der »Grünen Woche« in Berlin die Region musikalisch zu vertreten. Der studierte Trompeter Christoph Fahle nahm diese ambitionierte Herausforderung an und hat aus rund 100 Musikern zwischen 15 und 75 Jahren eine eingeschworene Kapelle geformt: »Wir verstehen uns als Ergänzung, keinesfalls als Konkurrenz zu den etablierten Musikvereinen«, unterstreicht Fahle, der mit den »Rheinklängen« Gey selbst einen solchen Verein aus Dorfmusikern leitet. »Die Musiker kommen, um etwas Neues auszuprobieren, aber auch um an ihrer Qualität zu arbeiten«, versichert Projektleiter Günter Sengersdorf. »Wir sind ein Oberstufen-Orchester, das Eigenverantwortung erfordert«, erklärt Fahle. »Proben zu Hause ist für mich ein Muss«, gibt Tubist Hubert Förster unumwunden zu.

Weltmeisterschaft

Geprobt wird in unregelmäßigen Abständen in Nideggen, einmal monatlich, vor Auftritten häufiger - auf Projekte ausgerichtet, wie es der Name des Orchesters schon sagt. »Zum dritten Mal führen wir die Elvis-Tribute-Show auf«, freut sich Fahle bereits auf den Konzertabend in der Eicherscheider Tenne, wo er ein etwa 60-köpfiges Orchester aufbieten wird.

Highlight des Jahres 2017 wird jedoch der 16. Juli sein, wenn das Projektorchester Eifel - mit Musikern unter anderem aus Eicherscheid, Kalterherberg, Roetgen, Schmidt und Vossenack - am World Musik Contest im niederländischen Kerkrade teilnimmt. Dort tritt man zum Konzertwettbewerb für Harmonien und Fanfarenorchester an.

Wer Lust hat, beim etwas anderen Musizieren dabei zu sein, schaut auf www. projektorchester-eifel.de und nimmt Kontakt auf.

Musikverband

Träger des Projektorchesters Eifel ist der Kreisverband Düren des Volksmusikerbundes, wird aber auch von den Musikverbänden in Städteregion Aachen und Kreis Euskirchen unterstützt.

Erinnerung an King of Rock´n´Roll

Für die »Elvis Tribute Show« schrieb Dirigent Christoph Fahle die Arrangements zu solch unvergessenen Stücken wie Jailhouse Rock, Hound dog, Viva Las Vegas, In the Ghetto und Love me tender. Das Projektorchester - neben dem traditionellen Holz- und Blechblasinstrumenten sind auch E-Gitarre, Bassgitarre, Pauken und Backgroundgesang dabei - musiziert gemeinsam mit Kay Zenner, der die Titel mit seiner unvergleichbaren Stimme begleitet.

Eintrittskarten (15 Euro) wird es nach Karneval im Nahkauf Eicherscheid, in der Simmerather Geschäftsstelle der Sparkasse Aachen und allen Aktiven geben. Aktuelles gibt es auf www.facebook.com/ProjektorchesterEifel