»Natur Aktiv Erleben« schlägt daher für den März die 14. Etappe des EifelBahnSteigs vor, die von Gerolstein nach Birresborn führt. Der Untertitel »Heiligenstein, Dietzenley und liebliches Michelbachtal« weist bereits auf einige Höhepunkte hin.

Rundblick

Nach dem ersten Anstieg haben wir anfangs noch die Gerolsteiner Dolomiten im (Rück-)Blick, ehe sich die Perspektive verschiebt: Zunächst schauen wir vom Heiligenstein auf die Kasselburg und weit nach Osten, später erhalten wir auf der Dietzenley einen herrlichen Rundumblick. Anschließend geht es in einem weiten Bogen um Büscheich und vorbei an Michelbach zu einer sehr schön gelegenen Rasthütte. Der weitere Weg verläuft zunächst über breite Waldwege, später auf romantischen Pfaden hinunter zum Bahnhof von Birresborn. Hervorzuheben sind das Panorama gleich oberhalb von Gerolstein, die exponierte Hütte auf dem Heiligenstein, die Dietzenley und ihr Aussichtsturm, die wunderschön gelegene Rasthütte oberhalb von Michelbach und die romantischen Waldpfade vor Birresborn. Als eindrucksvolle kulturelle Extras sind die Büschkapelle, das Grafen- und das Davitskreuz zu nennen.

Kondition

Wer die gesamte Strecke wandert, muss aufgrund der Länge einiges an Kondition mitbringen. NaturAktivErleben bietet allerdings auch eine attraktive Abkürzung an. Des Weiteren ließe sich diese Etappe auch gut in der Gegenrichtung gehen. Aus dieser Perspektive genießt man ebenfalls herrliche Blicke, in Michelbach wäre gut eine Einkehr möglich, der letzte Abstieg hinunter nach Gerolstein ist wunderschön, und in Gerolstein hat man die Qual der Wahl, wie man die Tour am schönsten ausklingen lassen möchte. Bei einer Ankunft in Birresborn sind demgegenüber die gastronomischen Optionen eher karg.

Details der Wanderung

Die Etappe ist 24,2 km lang, 690 Höhenmeter sind zu überwinden. Die Abkürzung führt von der Dietzenley über das lieblich gelegene Büscheich durch offenes Gelände direkt hinunter nach Michelbach, wo man auch einkehren könnte. Bei dieser Variante wird die Strecke auf rund 15 km verkürzt.Alle Details zur Tour (Anreise, Beschreibung des Streckenverlaufs, GPS-Track, Video und zahlreiche Fotos) findet man auf der Internetseite von www.naturaktiverleben.de

unter folgendem Link www.naturaktiverleben.de/?IndexTour=86