FC-Trainer Stöger lädt zur Riesen-Party

Deshalb hat der karnevalsbegeisterte Erfolgscoach des 1. FC Köln erstmals die Schirmherrschaft über die Veranstaltung »Viva Colonia Special« für »dat kölsche Hätz« am 10. Februar (mit Kasalla, Querbeat, Paveier, Domstürmer uvm.) in der Festhalle am Südstadion übernehmen.

Keine Abzüge

»Viva Colonia« für »dat kölsche Hätz« heißt es am 10. Februar im neuen, knapp 5.000 Gäste fassenden Holz-Zelt am Südstadion. Gemeinsam mit den Veranstaltern Albert und Christoph Damaschke will der FC-Coach einen ansehnlichen fünfstelligen Betrag für den Förderverein für krebskranke Kinder in Köln erwirtschaften. Denn fünf Euro von jedem verkauften Ticket (ab 19,50 Euro über www.koelschfest.de oder bei KölnTicket) überweisen die Veranstalter ohne jeden Abzug an »dat kölsche Hätz« und damit an den Förderverein für krebskranke Kinder.

Zahlreiche Top-Bands stehen beim Viva Colonia Special auf der Bühne: Kasalla ist dabei, die Paveier, die Domstürmer, Querbeat, Björn Heuser, die Bajaasch und viele, viele mehr. Die Moderatoren Robert Greven und »Bärchen« Sester präsentieren insgesamt sechs Stunden beste »kölsche Tön« im größten und schönsten Karnevalszelt Deutschlands.

Tickets

Wer hautnah mit dem FC-Coach feiern möchte, der kann auch Tickets für Stögers Schirmherren-Loge buchen (All inclusive für 111 Euro, 33 Euro davon an »dat kölsche Hätz«). Nur per Mail an koelschfest@3d-cologne.de. Infos über Tel. 02232/1508-16