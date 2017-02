Das sind die Tollitäten der Region!

Auto überschlägt sich - Fahrerin schwer verletzt

Klausen. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am 16. Februar gegen 7.40 Uhr auf der Landesstraße L 50 kurz vor der Klausen ereignet. Eine 21-jährige Fahrerin aus der Eifel fuhr von Piesport in Richtung Klausen, als sie, nach eigenen Angaben mit angepasster Geschwindigkeit, auf der leicht abschüssigen Geraden ins Schleudern geriet. Als Grund gab sie plötzlich auftretende überfrierende Nässe an. Sie kam ins Schleudern, versuchte gegenzulenken, überschlug sich und kam dann auf der Gegenspur zum Stehen. Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus Wittlich eingeliefert. Das total beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Im Einsatz war die Feuerwehr Klausen mit Wehrleiter, die Polizei Bernkastel-Kues, das DRK und die Straßenmeisterei Wittlich.