Preise für Rastanlage Hochmoselbrücke

Fußballamateure machen mobil - Resolution an DFB und DFL

Trier. Mit einer umfangreichen Resolution machen die Amateurvereine von der Regionalliga abwärts bis zu den Bezirksligen im Fußballverband Rheinland gegen den Deutschen Fußball Verband (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) mobil. Grund ist die »zu Ungunsten des Deutschen Amateurfußballs aus den Fugen geratene Finanzierbarkeit im deutschen Fußball«, wie es in der Präambel der von rund 100 Vereinsvertretern vergangene Woche in Mühlheim-Kärlich verabschiedeten Resolution an den DFB und die DFL heißt. Konkret fordern die Vereine, dass ab der kommenden Saison rund 50 Millionen Euro zusätzlich aus dem Verkauf von Medienrechten ohne Abzüge an die 21 Landesverbände im DFB verteilt werden, so dass in den rund 25.000 Amateurvereinen buundesweit zum Beispiel die Schiedrichterkosten bei allen Pflichtspielen gezahlt werden könnten oder aber feste Fahrtenkostenzuschüsse für überkreislich spielende Mannschaften möglich werden. In der Kritik stand in Mühlheim-Kärlich auch das immer umfangreichere Gebühren- und Strafensystem des Fußballverband-Rheinland (siehe www.fupa.net), das die Vereine unangemessen hoch belaste. Nachfolgend die Resolution im Wortlaut: