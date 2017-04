Achtung: Betrüger in Bernkastel-Wittlich

Winkelschleifer versus Tresor

Mayen. In der Zeit zwischen dem 24. und dem 27. April ist hin Mayen - in der Kirchgasse - in ein zurzeit leerstehendes Wohnhaus eingebrochen worden.Der oder die Täter hebelten eine zur Kirchgasse gelegene Holztür auf und gelangte(n) so zunächst in den Schankraum einer ehemaligen Gaststätte. Von dort aus ging es durch das Aufhebeln einer weiteren Tür in den angrenzenden Wohnbereich. Im…