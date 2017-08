Die Säubrenner feiern Kirmes

Ein waschechter Wittlicher unterteilt das Jahr in »vor der Kirmes« und »nach der Kirmes«. Das beste am ganzen Jahr ist aber dieses Datum: "Es ist Kirmes!"

Handwerkermarkt, zwei Bühnen mit Live-Musik, Rummelplatz, Festschauspiel, Festumzug und Bratenstand: Selbst der Duft dieser Kirmes ist einzigartig. In unserem diesjährigen Säubrenner-Magazin finden die Besucher alle wichtigen Infos zur großen Sause: http://www1.wi-paper.de/book/read/id/000238CFE7FB8421. Zeiten, Preise, Sonderfahrpläne und liebenswerte Geschichten von Menschen, die die Kirmes so besonders machen. Der Braten, wahlweise mager oder durchwachsen, kostet wieder 5 Euro, der Belagerungstrunk 4, das Flaschenpfand 2 Euro.

In diesem Jahr hängt auch die Sau Rosa am Spieß. Wie es dazu kam? Auch diese Geschichte lesen Sie in unserem Magazin. Und wer noch nie am Montagnachmittag auf dem Marktplatz waren, sollte es diesmal vielleicht tun. Ganz nah am Original ist der singende Schausteller Karl »Karlemann« Römer, wenn er dort, mitten unterm Volk, sein »My way« in die Runde schmettert.

Ob heuer der Rekord von 2014 gebrochen wird - damals verspeisten die Wittlicher 123 Säue - steht erst Montagnacht fest. Dass es bis dahin wieder ein Fest der Superlative einschließlich Weinprobe auf dem Riesenrad und Lasershow wird, ist aber gewusst. Selbst ans Verschnaufen hat die Stadt gedacht: Das neue Platz-im-Platz-Konzept bietet Ruhezonen mitten auf dem Rummel. pug