Viele Unfälle in Bernkastel-Wittlich

Im Verlauf des Wochenendes ereigneten sich im Bereich der Polizeiinspektion Wittlich mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen und Zweiradfahrern.

Am Freitag, 21. Juli gegen 15 Uhr befuhr eine 56 jährige PKW-Fahrerin die Landesstraße L 50 von Schladt kommend in Fahrtrichtung Laufeld. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie auf gerader Strecke die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet links in die Leitplanken. Danach kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum neben der Fahrbahn. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Kinder, die ebenfalls im Auto saßen, 1 und 11 Jahre alt, wurden nur leicht verletzt.

Am Samstag, 22. Juli, befuhr gegen 11 Uhr ein 54-jähriger Kradfahrer die Trierer Landstraße in Wittlich in Richtung L 141. Kurz vor der Einmündung näherte sich aus einem rechts einmündenden Wirtschaftsweg ein PKW-Fahrer, der auch ordnungsgemäß an der Trierer Landstraße anhielt. Der Kradfahrer schätzte das Verhalten des PKW-Fahrers offenbar falsch ein, zog die Vorderbremse, geriet ins Schleudern und kam zu Fall. Durch den Sturz wurde er schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein weiterer Motorradunfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf der L 16 von Manderscheid in Richtung Bettenfeld. In der kurvenreichen Gefällstrecke war ein niederländisches Ehepaar auf seinen Krädern in einem Abstand von etwa 100 Metern unterwegs. Die 49 jährige Fahrerin kam in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Trier geflogen.

Schließlich ereignete sich gegen 17.30 Uhr, auf der Strecke von Meerfeld nach Deudesfeld ein weiterer Unfall mit einem 25-jährigen belgischen Motorradfahrer. Er kam in einer Rechtskurve zu weit nach links und streifte einen entgegenkommenden VW Bus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Krad musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Außerdem sucht die Polizei Geschädigte nach einem Verkehrsunfall in Salmtal, Parkplatz des Lidl Marktes, gegen 13.15 Uhr. Dort hat wohl ein älterer Fahrzeugführer beim Einparken ein anderes Fahrzeug beschädigt. Die Schäden bemerkte er erst zu Hause und meldete sich bei der Polizei. Geschädigte werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06571 / 92 60 zu melden.