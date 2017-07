Präsidentenwechsel im Rotary-Club

Neben Projekten der Jugendförderung im Kreis und dem Schüleraustausch hatte sich der Club imrotarischen Jahr 2016/17 unter anderem in die internationalen Verständigung mit Partnerclubs in Frankreich und England eingebracht.Der neue Clubpräsident Gerd Rehm ist gebürtiger Wittlicher. Der gelernte Bankkaufmann und studierte Diplom-Betriebswirt war viele Jahre als Marketing-Manager bei der Shell-Chemie in Eschborn und inChester (England) tätig, später wurde er Vertriebsleiter Systemgastronomie bei Papier-Mettlach in Morbach.

Die Zukunft der Arbeit

Seit 2008 ist Rehm Exportdirektor und Prokurist bei der Weinkellerei Peter Mertes KG inBernkastel-Kues, der größten deutschen Weinkellerei. In den Rotary-Club wurde er 2006 aufgenommen. Rehms Schwerpunktthema des rotarischen Jahres 2017/18 ist die Zukunft der Arbeit. Hierbei wird es um die Frage gehen: Wie werden wir zukünftig arbeiten und wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus?

Der Rotary-Club Mittelmosel-Wittlich wurde 1993 gegründet und hat heute rund 50 Mitglieder. Das rotarische Jahr geht vom 1. Juli bis 30. Juni. Ziel von Rotary ist der Dienst an der Gemeinschaft. Dazu pflegen Rotarier Freundschaft untereinander, treffen sich regelmäßig und initiieren und unterstützen Projekte im sozialen und gesellschaftlichen Bereich sowie in der Völkerverständigung und der Jugendförderung. Rotary wurde 1905 in den USA gegründet und ist damit der älteste Service-Club der Welt. In Deutschland gibt es mehr als 1.000 Clubs mit etwa 53.000 Rotarierinnen und Rotariern. Weltweit sind 1,2 Millionen Menschen in 166 Ländern Mitglied in einem Rotary-Club.