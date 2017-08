Verdienstmedaille des Landes für Edith Baumgart

Edith Baumgart, Ehrenvorsitzende des Landfrauenverbandes Bernkastel-Wittlich, hat sich in herausragendem Maße für die Belange der Landwirtschaft und der Hauswirtschaft sowie für Frauen im ländlichen Raum stark gemacht. Für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement erhält sie jetzt die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz.

„Edith Baumgart ist ein Gewinn für den Berufsstand der Landwirtinnen und Landwirte sowie insbesondere für die Frauen im ländlichen Raum. Sowohl im berufsständischen Bereich als auch auf dem Feld der kommunalen Entscheidungen hat Edith Baumgart in den vergangenen zwanzig Jahren viele Dinge zum Wohl der Gemeinschaft ins Rollen gebracht. Sie leistet damit einen wesentlichen Beitrag, um die Lebensbedingungen von Menschen im ländlichen Raum zu verbessern. Ihr Engagement verdient besondere Würdigung – ich gratuliere Edith Baumgart ganz herzlich zur Auszeichnung mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz“, sagte Staatssekretär Andy Becht in Mainz.

Edith Baumgart, die selbst einen landwirtschaftlichen Betrieb besitzt, ist Ehrenvorsitzende des Landfrauenverbandes Bernkastel-Wittlich, dessen Vorsitzende sie von 2000 bis Mai 2017 war. Im gleichen Zeitraum war sie Mitglied im Vorstand und Präsidium des Landesverbands Rheinland-Nassau der Landfrauen.

Außerdem wirkte Edith Baumgart 25 Jahre lang im Vorstand des Kreis-Bauernverbandes Bernkastel-Wittlich und war zwölf Jahre Vollversammlungsmitglied der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Die 60-Jährige saß außerdem in den Ausschüssen „Milch“ und „Tierische Produktion“ des Bauernverbands Rheinland-Nassau sowie im Fachausschuss „Tierische Produktion“ bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz. Für den Landfrauenverband war Frau Baumgart von 2008 bis 2014 in der LEADER-Aktionsgruppe Hunsrück aktiv.

Sie war auch Mitglied in der Bewertungskommission „Unser Dorf hat Zukunft“. Die ausgebildete Hauswirtschafterin (Meisterin) aus Morbach ist darüber hinaus in vielen weiteren Bereichen ehrenamtlich aktiv, beispielsweise im Gemeinderat von Morbach, im Kreistag des Landkreises Bernkastel-Wittlich, bei der Sparkasse Mittelmosel sowie als ehrenamtliche Richterin beim Verwaltungsgericht Trier.

Die Landesverdienstmedaille ist eine herausgehobene Ehrung und würdigt solidarisches Handeln und Gemeinsinn im Ehrenamt. Ausgezeichnet werden Personen, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich in Bereichen des gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und sportlichen Lebens oder im Naturschutz, in der Kommunalverwaltung, der Wirtschaft oder in Gewerkschaften engagiert haben. Foto:FF