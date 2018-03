Von Teamplayern und Pioniergeist

Dr. Jürgen Tönges hatte im Oktober 2017 die chefärztliche Leitung der Inneren Medizin in der Bernkasteler Klinik abgegeben. In der Nachfolge von Dr. Bertil Oser führt er seitdem gemeinsam mit Dr. Eckhard Müller die ebenfalls im Krankenhaus ansässige Schwerpunktpraxis für Diabetologie und Nephrologie. Nur das Weiterbildungsjahr in Mainz unterbrach seine fast 30jährige ärztliche Tätigkeit in den Kliniken des Verbundkrankenhauses. "Sie prägten als leitender Arzt und Chefarzt die erfolgreiche Entwicklung der Inneren Abteilung wesentlich mit", führte ctt-Geschäftsführer Dr. Günter Merschbächer in seiner Ansprache aus. Er lobte die Tönges auszeichnende Verbindung von medizinisch-fachlicher Kompetenz und menschlicher Zugewandtheit, beschrieb ihn als Menschen, der von seinem Team stets viel verlangte und selbst noch mehr gab. "Sie haben eine hervorragend aufgestellte Abteilung übergeben mit zukunftsrelevanten Spezialisierungen", betonte Merschbächer.

"Kind der Verbundklinik"

Die drei Jahrzehnte hätten auch ihn stark geprägt, entgegnete Dr. Jürgen Tönges in seinen Dankesworten. Er empfinde sich als "Kind der Verbundklinik" und sein Team wie seine zweite Familie. Besonderer Dank ging an diesem Tag an sein Team, die Kollegen an beiden Standorten sowie an Klinikleitung und Trägerschaft, welche neuen Ideen zu Spezialisierungen, wie u.a. zur Diabetische Fußstation oder auch zur Schaffung der geriatrischen Station, stets Raum gaben und sie unterstützten. Es ist aber kein völliger Abschied: Gemeinsame Visitenzeiten auf Station gibt es auch weiterhin. Sein Nachfolger Prof. Dr. Rolf Dein, will das bisherige Konzept nahtlos weiterführen.

Teamplayer und Motivator

"Zuhause ist man, wo das Herz wohnt", beschreibt er sein Gefühl hier gut angekommen zu sein. Gebürtig in Schleswig-Holstein, führte ihn sein Berufsweg bereits an Kliniken in Hamburg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und zuletzt ins Saarland. Vor dem Wechsel an die Mosel war er als Chefarzt für Innere Medizin in den Marienhauskliniken St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See tätig. Der erfahrene Internist mit den Zusatzbezeichnungen für Palliativmedizin, Notfallmedizin, Medikamentöse Tumortherapie und Spezielle Schmerztherapie passt hervorragend zum medizinischen Leistungsspektrum des Cusanus Krankenhauses. Als Teamplayer und Motivator mit viel Erfahrung und Elan übernimmt Prof. Dein nun den Staffelstab zur Weiterentwicklung der Inneren Medizin am Standort Bernkastel-Kues.

Pionierschritte

Indessen unternimmt man am Wittlicher Klinikstandort mit der Berufung von Harald Binczyk zum Chefarzt für Viszeralmedizin / Gastroenterologie Pionierschritte. Die Viszeralmedizin, ein fachübergreifender Bereich von Gastroenterologie und Allgemein- / Viszeralchirurgie, befasst sich mit der konservativen und chirurgischen Versorgung von Erkrankungen im Bauchraum. "Viele reden davon - Sie tun es", brachte Dr. Merschbächer es auf den Punkt, "diese interdisziplinäre Zusammenarbeit wird in der Krankenhauslandschaft nur selten personell und strukturell so klar vereint". Der Anfang 2017 geschaffene Bereich steht unter der gemeinschaftlichen Leitung von Dr. Cem Atamer (Viszeralchirurgie) und Harald Binczyk (Gastroenterologie). "Die Einführung der Viszeralmedizin brachte tiefgreifende Änderungen im Klinikalltag mit sich", betonte Binczyk, der sich für die bisherige Unterstützung bei der Konzeptentwicklung und -umsetzung herzlich bedankte. Auch wenn die bisherige erfolgreiche Entwicklung Grund für Zufriedenheit gibt, "so müssen wir weiterhin schauen, was noch verbessert und wo noch optimiert werden kann", so der neue Chefarzt. Er ist sich sicher, dass es im Team gelingen wird.