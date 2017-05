Vorsicht: Mann und Frau auf Diebestour

Mainacht endet mit Fahrzeugschäden und Sachbeschädigungen

VG Adenau. Streiche haben in der Nacht zum 1. Mai eine gewisse Tradition. Dieses Mal gingen die Verursacher aber zu weit.Als eine Anwohnerin in der Gartenstraße in Adenau am Montag, 1. Mai, gegen 0.30 Uhr aus dem Fenster schaute, bemerkte sie einige Fahrzeuge vor ihrem Haus, die durch unbekannte Verursacher mit Klopapier umwickelt wurden. Zum Leidwesen der…