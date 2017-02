"Die Zielfahnder" für Goldene Kamera nominiert

Demonstration störungsfrei verlaufen

Trier. Am Samstag, 11. Februar, ist die ordnungsgemäß in Trier angemeldete Demonstration „Kein sicheres Land – Stoppt Abschiebungen nach Afghanistan" störungsfrei verlaufen. Angemeldet wurde die Versammlung vom Multikulturellen Zentrum Trier e.V. Gegen 14 Uhr sammelten sich ungefär 150 Menschen vor der Porta Nigra zu einer Auftaktkundgebung. Anschließend lief die Gruppe durch die Fußgängerzone in Richtung Rathaus, wo ebenfalls Redebeiträge erfolgten. Der weitere Aufzugsweg führte über den Viehmarkt, Weberbachstraße, am Dom vorbei in Richtung Ostallee. Am Heidkamphaus am Bahnhofsvorplatz fand die Schlusskundgebung statt. Insgesamt schätzt die Polizei die Teilnehmerzahl - trotz des zum Teil starken Regens - auf etwa 300. Die Gesamtveranstaltung verlief aus Sicht der Polizei störungsfrei.