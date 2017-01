Kneippverein Manderscheid hat sich aufgelöst

Manderscheid. Das war das Ende des Kneippvereins in Manderscheid: Bei seiner gestrigen Mitgliederversammlung wurde die Auflösung des Vereins beschlossen. Der ehemalige Geschäftsführer Rainer Schmitz, gleichzeitig Geschäftsführer der GesundLand Vulkaneifel, bedauert die Tatsache, kann jedoch die bisherigen Nutzer der Angebote beruhigen. Die wöchentliche Wassergymnastik - immer mittwochs - wird vermutlich der Sportverein Manderscheid weiter betreiben, und Events wie beispielsweise Kneipp-Abendspaziergänge übernimmt in Zukunft die GesundLand Vulkaneifel.