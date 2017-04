Starke Stücke mit starker Stimme

Wittlich-Land. Ein gut gefüllter Konzertsaal, ein bestens aufgelegtes Orchester und ein am Ende des Konzertes begeistertes Publikum - so lässt sich der Konzertabend des Altricher Musikvereins kurz beschreiben. Zum ersten Konzert unter neuem Dirigenten Marcel Richards war die Altreiahalle trotz perfektem Grillwetter gut gefüllt. Schon das erste Werk „Fanfare – Benefaction from Sky and mother earth“ machte die Klangvielfalt des Orchesters deutlich. Der erste Konzertteil war traditionellerweise geprägt von sinfonischer Blasmusik, modern eingepackt in unvergessliche Soundtrackmelodien, bspw. aus dem Hollywoodblockbuster „The Rock“. Auch die traditionelle Blasmusik kam nicht zu kurz. Der „Viktoriamarsch“ bildete den eindrucksstarken Schlusspunkt der ersten Konzerthälfte. Der zweite Konzertteil stellte vor allem Gastsolistin Emily Valerius in den Mittelpunkt. Die 15-jährige Sängerin und Bundespreisträgerin des Wettbewerbs „Jugend musiziert“, die durch Auftritte in der Fernsehsendung „Voice Kids“ bundesweit bekannt wurde, beeindruckte die Zuhörer mit ihrer außergewöhnlichen Stimme, inklusive Gänsehautatmosphäre bei ihrer Interpretation des „Bodyguard“-Soundtracks, der im Original von Whitney Houston gesungen wurde. Das letzte Stück „Feeling good“ machte die Verschmelzung des orchestralen Klangkörpers mit der Stimme der Solistin schließlich perfekt. Die dynamische Leistung des Orchesters honorierte das Publikum mit langanhaltendem Applaus und Zugabe-Wünschen. Foto: FF. Ein gut gefüllter Konzertsaal, ein bestens aufgelegtes Orchester und ein am Ende des Konzertes begeistertes Publikum - so lässt sich der Konzertabend des Altricher Musikvereins kurz beschreiben. Zum ersten Konzert unter neuem Dirigenten Marcel…

