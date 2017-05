Gefährliche Körperverletzung

In der Nacht von Freitag, 26. Mai, auf Samstag, 27. Mai, kam es zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr in der Diskothek "Zur Kajüte" in Binsfeld zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine 20-jährige Frau während des Besuchs der Diskothek von einem noch unbekannten Mann mit einem Glas am Kopf verletzt.

Die junge Frau musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Täter ist flüchtig. Laut Zeugen soll es sich um eine etwa 25 bis 30 Jahre alte, sehr kräftige und südländisch aussehende Person handeln.

Zur Tatzeit soll er ein blaues Langarmhemd getragen haben. Nach bisherigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass der Täter die Kleidung im Anschluss an die Tat gewechselt hat, um nicht aufzufallen. Zeugen, die diesbezüglich etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel. 06571 / 92 60, piwittlich@polizei.rlp.de Foto: Fotolia