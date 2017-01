New Yorker Gospelsingers zu Gast in Klausen

Am Sonntag, 22. Januar, gastieren „The Glory Gospel Singers“ aus New York um 19 Uhr in der Wallfahrtskirche in Klausen. Mit ihrer Show "One of the finest Gospel Shows" bringen sie die legendäre afroamerikanische Kirchenkultur in europäische Gemeinden. Das Ensemble glänzt mit Lebendigkeit und Spontaneität ihrer Gesangseinlagen. Der Gesang ist darüber hinaus gespickt mit großen Emotionen und gilt zugleich als eine Hommage an den Glauben und die Liebe zu Gott. Foto: FF