Erfolgreiche Fahrerinnen und Fahrer aus Osann-Monzel

An der Deutschen-Automobil-Slalommeisterschaft 2017 nahmen unter der Bewerbung des Motor-Sport-Vereins Osann-Monzel im ADAC das Kinheim-Kindeler Tochter –Vater–Gespann Michelle und Manfred Bläsius sowie Ralf Orth aus Bergweiler teil. Die Meisterschaft wurde in 13 Slalomveranstaltungen und dies überwiegend auf ehemaligen Militärflugplätzen ausgetragen.

Für die Meisterschaftswertung wurden die Besten zehn Ergebnisse herangezogen. Zu manchen Veranstaltungsorten mussten lange Anfahrtswege in Kauf genommen werden. So fuhr man z. B. bis nach Groß Dölln (nahe Berlin), Eggenfelden in Ostbayern, Eggebek in Schleswig-Holstein und zur Grand- Prix-Strecke nach Oschersleben in der Magdeburger Börde.

Es gab auch "Heimspiele"

Es gab aber auch zwei "Heimspiele" in Pferdsfeld im Hunsrück bei Bad Sobernheim und in Bitburg, wo auch gleichzeitig die beiden Finalläufe stattfanden. Bestplatzierter des MSV-Trios wurde mit neun Klassensiegen in der verbesserten Klasse F bis 2000ccm Hubraum, Ralf Orth in seinem BMW 320iS. Er belegte bei 190 gewerteten Teilnehmern einen hervorragenden dritten Gesamtrang in der Gesamtwertung des Meisterschaft 2017.

Mit dem "Leihfahrzeug" seiner Tochter Michelle, einem seriennahen BMW 316i Compact in der Klasse G5, konnte Manfred Bläsius mit acht Klassensiegen und zwei zweiten Plätzen den fünften Gesamtrang in der Meisterschaft erreichen. Tochter Michelle, die erst ihre zweite Slalomsaison bestritt, schlug sich bravourös und konnte hinter ihrem Vater viermal einen zweiten Platz in der Klasse G5 erzielen.

Dabei hatte sie beim Slalom "Hungriger Wolf" in der Nähe von Itzehoe ihren ersten Klassensieg vor Augen, aber eine Pylone stand ihrer Fahrlinie im Weg, was mit drei Strafsekunden belegt wurde und sie in der Tageswertung zurückwarf.

In der Abschlusstabelle belegt sie damit den 18. Gesamtrang und ist gleichzeitig beste Dame in der Deutschen-Slalom-Meisterschaft 2017. Fotos: Verein