Pkw kommt von Straße ab - Frau verletzt

Dreis. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 3. Januar gegen 11.10 Uhr auf der L 43. Eine ältere Frau befuhr die Landstraße von Dreis kommend in Richtung L 141 Wittlich, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinunterfuhr und auf einer Wiese zum Stehen kam. Nach Angaben der Polizei Wittlich wurde die Frau dabei leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Wagen entstand ein Schaden in unbekannter Höhe. Die L 43 war während der Rettungs und Bergungsarbeiten einseitig gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr und das DRK aus Wittlich mit Notarzt. Foto: Geidies Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, 3. Januar gegen 11.10 Uhr auf der L 43. Eine ältere Frau befuhr die Landstraße von Dreis kommend in Richtung L 141 Wittlich, als sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, eine…

