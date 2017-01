Unfall auf der L46: Zwei Menschen schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei Schweich war ein Pick-Up von Heidweiler auf der Richtung L 46 unterwegs. An der Kreuzung wollte er vermutlich nach links in Richtung Trier abbiegen und übersah dabei eine 47-jährige Autofahrerin, die aus Richtung Trier kam. Die Frau versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch den Aufprall mit dem Pick Up nicht verhindern. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste mit der Rettungsschere befreit werden. Mit schwersten Verletzungen wurde sie mit dem Rettungshubschrauber Christoph 10 in ein Krankenhaus geflogen. Auch der Fahrer des Pick-Up wurde schwer verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand großer erheblicher Schaden. Die L 46 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr aus Zemmer sowie das DRK Speicher und die Rufbereitschaft Speicher mit mehreren Rettungswagen.

Fotos: Agentur Siko