Rettungsübung auf dem gefrorenen Sterenbachsee

Zwei Männer überfallen Sparkasse in Oberkail

Oberkail. Zwei in Schwarz gekleidete Täter haben heute gegen 9.20 Uhr die Filiale der Kreissparkasse in der Wittlicher Straße in Oberkail überfallen. Mit einem Geldbetrag in fünfstelliger Höhe flüchteten sie in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. Die beiden Männer forderten in der Sparkassenfiliale mit vorgehaltener Pistole die Herausgabe von Bargeld. Einer sprach akzentfrei Deutsch, der andere sprach gebrochen Deutsch mit einem bisher unbekannten Akzent. Die Angestellten übergaben einen fünfstelligen Geldbetrag, worauf die Täter die Flucht ergriffen. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Circa 175 bis 180 cm groß, sie trugen schwarze Masken und Mützen, waren dunkel gekleidet mit schwarzer Jacke und blauen Jeans, einer trug schwarze Stiefel, einer knöchelhohe Sportschuhe. Einer der Täter hatte einen schwarzen Vollbart. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bitburg unter 06561/96850 oder an jede andere Polizeidienststelle. Zwei in Schwarz gekleidete Täter haben heute gegen 9.20 Uhr die Filiale der Kreissparkasse in der Wittlicher Straße in Oberkail überfallen. Mit einem Geldbetrag in fünfstelliger Höhe flüchteten sie in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand. …