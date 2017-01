Ein Verletzter und Sachschaden

Neuerburg. Am 11. Januar gegen 13.30 Uhr befuhr ein 55-jähriger PKW-Fahrer die Eichenstraße in Wittlich-Neuerburg in Richtung Bausendorf. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er auf der geraden Strecke nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen den Treppenaufgang eines Wohnhauses. Sowohl der PKW, als auch die Treppe, wurden erheblich beschädigt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 12.000 Euro. Der Fahrer selbst wurde verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Wittlich und Neuerburg, das DRK, sowie die Polizei Wittlich. -- Am 11. Januar gegen 13.30 Uhr befuhr ein 55-jähriger PKW-Fahrer die Eichenstraße in Wittlich-Neuerburg in Richtung Bausendorf. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er auf der geraden Strecke nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen den…

