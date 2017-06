Bigbandkonzert und Verabschiedung von Schulleiter Forster

Die Bigband des Peter-Wust-Gymnasiums unter Leitung von Frank Gödert lud vergangenen Samstag zu einem ganz besonderen Konzert ein, bei dem die schönsten Songs aus den Jahren von 2008 bis 2017 zum Besten gegeben wurden. Mit diesem „Best-of“ verabschiedete die Band ihren langjährigen Schulleiter M. Forster in den wohl verdienten Ruhestand.

Dass Forster mit der Bigband eine ganz besondere Beziehung verbindet, offenbart sich in der Dankesrede des Bandleiters Frank Gödert. Forster zeige seit der Entstehung der Bigband stets eine „zugewandte Art […] in Sachen Musik“, beschreibt Frank Gödert die positive Haltung des scheidenden Direktors. Ein Kissen mit dem Logo der Bigband wurde als Dank und zugleich als Erinnerungsstück an Forster überreicht. Mit den Worten „Au revoir et merci beaucoup“ beschloss der Gördert seine Rede und betonte nochmals seinen Dank für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Nicht nur die Liederauswahl, auch die Programmpunkte ließen alsbald erkennen, dass die Verabschiedung von Schulleiter Forster gleichzeitig auch so etwas wie der heimliche Anlass der Veranstaltung war. Die Idee hierzu war laut Angaben der Schule im Hause Gödert zu Beginn des Jahres gereift. Die Besonderheit: Viele aktuelle und ehemalige Mitglieder der Band standen an diesem Abend gemeinsam auf der Bühne. Auch der Moderator des Abends, Alexander Bollig, war ehedem selber Mitglied der Bigband.

Schulleiter Forster unterstrich in seinen Dankesworten den besonderen Geist und das pädagogische Geschick des Bigbandleiters. Es sei schön für ihn, zu sehen, was über die Jahre aus den kleinen Schülern werde. Seinem Dank schlossen sich die Mitglieder der Bigband an und übergaben Bandleiter Gödert einen Bilderrahmen mit Schnappschüssen der letzten zehn Jahre.

Symbolisch als eine Art „Ratschlag für den neuen Lebensabschnitt des Schulleiters“ beschlossen die Musiker ihr Konzert mit dem Titel „Hinterm Horizont“ von Udo Lindenberg. Mit großem Applaus dankte das Publikum für einen feierlichen und erinnerungswürdigen Abend.

Die Solisten waren: Frank Gödert, Florian Störtz, Lisa Gödert, Johannes Störtz, Sven Phillipsen, Marek Götten, Lisa-Marie Hendle, Saxos, Trompeten, Posaunen, Schlagwerk. (be) Foto: FF