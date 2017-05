Familientragödie in Wittlich: Gemeinsam in den Tod?

Wittlich. Eine Familientragödie ereignete sich am Donnerstag, 11. Mai, in Wittlich: Ein älteres Ehepaar ist tot. Wie Günter Hardt von der Trierer Polizei auf Anfrage des Wochenspiegels mitteilt, habe der 86-jährige Mann gegen 6.20 Uhr die Polizei angerufen und mitgeteilt, dass er seine Ehefrau (83) soeben erschossen habe und nun sich selbst töten werde. Kurz darauf hätten Polizeibeamte das Ehepaar mit tödlichen Schussverletzungen im Haus in der Wittlicher Innenstadt gefunden. Medienberichten zufolge soll es auch einen handschriftlichen Abschiedsbrief gegeben haben. Die Polizei geht bisher davon aus, dass kein Dritter beteiligt war. Die Ermittlungen dauern an.