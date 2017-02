Lisa Lorig und Monika Pawelke auf dem Siegertreppchen

Wittlich. Bei den Karate-Landesmeisterschaften in Wirges konnte Lisa Lorig (links) den Sieg in ihrer Gewichtsklasse U21-61/68 von letzten Jahr wiederholen. Ebenso überzeugend gewann Lisa die Gewichtsklasse Damen -68 und ist somit zweifache Landesmeisterin. Bei der gleichen Veranstaltung gewann Monika Pawelke in der Klasse –Ü45. Monika trainiert nach längerer Pause erst wieder seit zirka einem Jahr, ihr letzter Kampfeinsatz für den KCW war im Jahr 1996. Foto: FF Bei den Karate-Landesmeisterschaften in Wirges konnte Lisa Lorig (links) den Sieg in ihrer Gewichtsklasse U21-61/68 von letzten Jahr wiederholen. Ebenso überzeugend gewann Lisa die Gewichtsklasse Damen -68 und ist somit zweifache Landesmeisterin.…

