Reges Interesse an Vernissage

„Leidenschaft für das Leiden“ lautet der Titel der aktuellen Ausstellung in der Städtischen Galerie im Alten Rathaus, die vor großem Publikum eröffnet wurde.

Die „Passion Christi in der Kunst der Graphik von Dürer bis Jackson“ ist kein leichtes Sujet. Bürgermeister Rodenkirch erinnerte in seiner Ansprache an den Film Mel Gibsons „Die Passion“ aus dem Jahr 2004, in dem das Leiden Christi so realistisch dargestellt wurde, dass viele sie nicht ertrugen. Auch die Bilder in der Städtischen Galerie sind teilweise grausam und schwer zu ertragen, transportieren eine große Leidenschaft, die, die Menschheit zu erlösen.

„Leidenschaft kann man für vieles empfinden“, so Rodenkirch, „für Kunst, speziell Graphik, wie Sie, Herr Dr. Böttjer und Herr Ihde, aber auch für andere Dinge, wie zum Beispiel für Politik“. Die gezeigten Bilder stammen aus der Privatsammlung der beiden Hamburger Dr. Harald Böttjer und Jörn Ihde, deren Bekanntschaft einer der profundesten Graphikkenner überhaupt, der Kunsthistoriker Dr. Richard Hüttel, vor einigen Jahren machte.

Bis 30. Juli sind die über 80 zum Teil großformatigen Bilder zu sehen. In die Ausstellung einzuführen, gelang Herrn Dr. Richard Hüttel, auf sensible Art. Die Leidensgeschichte Jesus´ ist das am häufigsten interpretierte Motiv der westlichen Kunstgeschichte. Die Art und Weise der Darstellung spiegelt durch die Kunstepochen den jeweiligen Zeitgeist wider.

Die musikalische Umrahmung der Ausstellungseröffnung führte die Formation „Cultus Harmonicus“ mit Barockmusik auf zeitgenössischen Instrumenten durch. Die Ausstellung ist dienstags bis samstags von 11 bis 17, sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Im Rahmenprogramm sind folgende Veranstaltungen geplant:

- Dr. Richard Hüttel: Kuratorenführung 26. März, 15 Uhr

- Prof. Dr. Reinhold Bohlen: „König Herodes und der Kindermord in Bethlehem – ein theologisches Bildmotiv aus dem Matthäusevangelium“. Vortrag am Donnerstag, 30. März, 18.30 Uhr

- Dr. Thorsten Hoffmann: „Zeuge – Opfer – Kämpfer. Gedanken zur Theologie des Martyriums im Christentum und Islam. Vortrag am Donnerstag, dem 27. April, 18.30 Uhr

Eine Anmeldung zu den Führungen unter 06571/1466-0 wird empfohlen. Weitere Führungen sowie ein Vortrag zu den graphischen Künsten und eine Führung exklusiv für muslimische Frauen sind geplant. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Auf dem Bild von links: Joachim Rodenkirch, Dr. Barbara Mikuda-Hüttel, Dr. Harald Böttjer, Dr. Richard Hüttel, Elke Scheid, Jörn Ihde. Foto:Reugels