24 mal Physiotherapie-Examen bestanden

Mehr als ein dunkler Kinosaal

Zell. In Zeiten großer Kinocenter will eine Initiative in Zell eine Alternative bieten. Die Alte Schule in Zell-Kaimt soll nämlich ein öffentlicher Raum für die Präsentation bewegter Bilder in allen Facetten werden. Die Räumlichkeiten sollen aber weit mehr als ein dunkler Kinosaal sein.

