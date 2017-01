Zwei Siege für WTV-Athleten

Wittlich. Bei den offenen NRW-Hallenmeisterschaften am Sonntag, 15. Januar, in Düsseldorf heimste Chaibou Hassane (Louis) vom Wittlicher Turnverein (WTV) in gleich zwei Disziplinen den Sieg ein. Im 60 Meter-Sprint (M50) holte er mit zwei hundertstel Sekunden Vorsprung den Titel. Ebenso ließ er bei 200 Metern die Konkurrenz mit einem Spitzenwert von 25,05 Sekunden hinter sich zurück. Damit verzeichnet der Cheftrainer der WTV-Leichtathleten zwei weitere wichtige Erfolge für sich. Die Freude ist umso größer, da das Teilnehmerfeld länderübergreifend auf beiden Sprintdistanzen überaus stark besetzt war. Die hohe Teilnehmerzahl geht zurück auf die Öffnung des Tuniers für alle DLV-Landesverbände seit 2015. In diesem Jahr wurden die ehemals Westdeutschen Senioren-Hallenmeisterschaften nunmehr als offene NRW-Meisterschaften ausgetragen. Im Bild: Chaibou Hassane vom WTV. Foto: FF

