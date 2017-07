Yakari feiert Premiere im Eifelpark Gondorf

Mit ergreifenden Songs und Tänzen hat Yakari-Produzent Thomas Schwab einzelne Höhepunkte aus dem Indianermusical für den Eifelpark neu inszeniert. "Die bezaubernde Welt von Yakari, mit seiner Geschichte über Mut, Respekt und Freundschaft, passt wunderbar in den Eifelpark mit seinen echten Wölfen und Bären", so Schwab. Mit viel Spaß folgte das Publikum auch der Aufforderung zum Indianertanz am Lagerfeuer oder ging mit "Yakari" und "Kleiner Donner" auf Spurensuche.

"Pure Energie"

„Das war pure Energie, die wir als Darsteller von unseren großen und kleinen Besuchern hier erlebt haben. Wir sind glücklich über die gelungene Premiere", sagte Musicaldarsteller Rüdiger Schade, der als "Müder Krieger" und als "Wolf" eine Doppelrolle spielte. Noch bis zum 6. August ist das Waldtheater im Eifelpark Gondorf, täglich um 17 Uhr (außer montags) Schauplatz für die Live-Show. Einlass in den Park ist bereits ab 16 Uhr. Im Anschluss kann der Eifelpark bis Einbruch der Dunkelheit besucht werden. Die Sommerrodelbahn "EifelCoaster" lädt bis 20 Uhr noch zu einer rasanten Fahrt ein.

Die Live-Show kostet für Erwachsene 16,- Euro und für Kinder von drei bis 14 Jahren 14 Euro Eintritt. Im Preis des Yakari-Musicaltickets ist der Eintritt in den Eifelpark ab 16 Uhr enthalten. Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt ohne Sitzplatzanspruch auf dem Schoß der Eltern. Eifelpark Jahreskartenbesitzer erhalten Sonderkonditionen an der Tageskasse. Auf alle Kinder, die als Indianer verkleidet zum Waldtheater kommen, wartet am Einlass eine kleine Überraschung.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Ticket-Regional unter der Ticket-Hotline: 0651-9790777. Weitere Infos und Online-Ticketzugang auch unter: www.eifelpark.com.





Infos zu YAKARI

1973 wurde Yakari zum ersten Mal in Frankreich als Comic veröffentlicht. Derib zeichnete die

Comics und Job kreierte die Texte. 2008 startet die Fernsehserie auf KIKA und wird mit 1,5

Millionen Fernsehzuschauern zur erfolgreichsten Kinderserie. Erstmals kommt Yakari am 1.

April 2013 als mitreißendes Familienmusical unter dem Titel "Yakari -Freunde fürs Leben"

in Stuttgart auf die große Bühne. Von 2013 bis 2017 folgen über 200 Shows in Deutschland,

Österreich und der Schweiz. Bislang hat das Musical von Komponist, Autor und Produzent

Thomas Schwab mehr als 200.000 Besucher begeistert. Die Regie führt Marco Krämer-Eis.

Der Eifelpark

Der Eifelpark bietet mehr als 45 Attraktionen in einer wunderbaren Naturlandschaft für die

ganze Familie. Zusätzlich machen über 200 Wildtiere in den riesigen Freigehegen und tolle

Live-Shows den Besuch zu einem perfekten Erlebnistag. Seit dem Jahr 2014 wird der

Eifelpark von der Familie Löwenthal Goetzke privat geführt und in jedem Jahr mit neuen

Erlebnisangeboten erweitert. In diesem Jahr wurde die Familienachterbahn „Käpt´n Jacks

Wilde Maus“ in Betrieb genommen. Alle Attraktionen sind im Eintrittspreis enthalten. www.eifelpark.com