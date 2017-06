Hecke brannte

Röhl. Die Feuerwehr Röhl rückte am Montagnachmittag, 26. Juni, gegen 14.40 Uhr in die Neustraße in Röhl aus, weil dort eine Hecke brannte. Das Feuer griff über auf ein Gartenhaus und konnte gelöscht werden, bevor es größeren Schaden anrichtete. Verletzt wurde niemand. Foto: SikoDie Feuerwehr Röhl rückte am Montagnachmittag, 26. Juni, gegen 14.40 Uhr in die Neustraße in Röhl aus, weil dort eine Hecke brannte. Das Feuer griff über auf ein Gartenhaus und konnte gelöscht werden, bevor es größeren Schaden anrichtete. Verletzt…

weiterlesen